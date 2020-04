Cesena, Rosaia: "Situazione surreale, ma cerchiamo di trarre il meglio da questo periodo"

vedi letture

Nel corso di un'intervista concessa al canale ufficiale della società, il centrocampista del Cesena Giacomo Rosaia ha dichiarato: "Siamo in continuo aggiornamento col preparatore atletico e con lo staff. E' una situazione surreale però cerchiamo di trarre il meglio da questo cercando ogni postazione utile per potersi allenare e stare in forma. Io faccio fatica senza allenamento e preparazione fisica. Il gruppo? La routine quotidiana del gruppo è una parte integrante di noi. Ora manca molto, ci teniamo in contatto con chat o chiamate di gruppo. Cerchiamo di mantenerci vicini con quello anche se non c'è il contatto umano che è la componente che più ci manca. La mia esperienza a Carrara? Per me sono stati tre anni importanti, sono stati un trampolino di lancio importante nel mondo del professionismo. Sono grato a Carrara, ai presidenti ma soprattutto ai tifosi che mi hanno fatto sentire il loro calore dal primo all'ultimo giorno".