Cesena, tifosi rinunciano al rimborso abbonamento. L'Ad: "Dimostrazione di attaccamento"

Il Centro di Coordinamento e la Curva Mare avevano lanciato l'appello, il resto della tifoseria ha risposto: non sarà richiesto il rimborso dell'abbonamento, al fine di devolvere una cifra a sostegno di iniziative benefiche.

Così i tifosi del Cesena.

Gesto, questo, commentato attraverso i canali ufficiali del club, dall'Ad Gianluca Padovani: "Il Cesena è sempre stato consapevole del ruolo sociale che ha all’interno della comunità e, come ha dimostrato in passato e più recentemente attraverso alcune iniziative durante l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, non si sottrarrà dal darne ulteriore prova anche in questo momento. Non restiamo indifferenti ai tantissimi messaggi che sono arrivati sui nostri canali social da parte di abbonati che anticipavano di non voler richiedere il voucher. E’ stata l’ennesima dimostrazione di amore e di attaccamento al club da parte della nostra straordinaria gente e che è dettata, immaginiamo, prima di tutto dal voler sostenere la loro squadra del cuore in un momento di difficoltà economica a cui il club, come tutte le realtà economiche, andrà incontro. Adesso aspettiamo il 27 maggio che, salvo proroghe, è il termine ultimo per l’istanza di rimborso: subito dopo mi farò portavoce di questa istanza presso il consiglio di amministrazione e decideremo come continuare a sostenere il territorio attraverso iniziative socialmente utili”.