Cesena, Viali: "In serie C sarà ancora più difficile ripartire"

William Viali, tecnico del Cesena, è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com per analizzare il momento che sta attraversando il nostro paese: "È chiaro che si cerca di ottimizzare il tempo per quello che si può, guardando anche le partite degli altri. Le cose interessanti sono i Webinar di myAiac, la cosa che fa crescere di più un allenatore è ascoltare altri allenatori. Ci sono state tante video chat interessanti".

È giusto fermare il campionato?

"Dire cosa sia giusto è davvero difficile, se ne sentono di tutti i colori. Stanno mettendo in discussione la serie A, in serie C le cose sono più complicate. Sarà difficile poter ripartire".

C'è preoccupazione su come si potrà ripartire?

"La preoccupazione c'è sia per la conclusione, ma anche per l'eventuale ripresa di quella successiva. Ci sono tanti punti interrogativi, ma io voglio pensare positivo. Speriamo di poter far tornare le cose non come erano prima, ma nel miglior modo possibile".