Cesena, Viali: "Se ripartiremo da Valeri? Mi farebbe piacere averlo ancora in rosa"

In diretta a Rtv San Marino, come ha riportato il sito ufficiale del club, è intervenuto il mister del Cesena William Viali, che ha parlato dell'imminente futuro: “Ci troveremo, io e il direttore ma ci tengo a ribadire la mia gratitudine ad Alfio Pelliccioni: non dimenticherò mai la sua telefonata che mi spalancò questa opportunità. Se si riparte da Emanuele Valeri (sotto contratto fino al 30 giugno 2021, ndr)? Parliamo di un ragazzo che ha fatto molto bene durante tutta la stagione ed è normale che abbia attenzioni da parte di categorie superiori. A me piacerebbe allenarlo ancora ma il mercato non è il mio mestiere e queste sono scelte che spettano alla società”.

Il tecnico inizierà a programmare la ripartenza della preparazione: “A fine luglio i calciatori verranno da quasi cinque mesi di inattività e questo porta con sé grossi rischi di infortuni che vogliamo prevenire prima della partenza per il ritiro”.