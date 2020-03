Cesena, Viali: "Situazione insostenibile, non è più possibile parlare di calcio in modo sereno"

vedi letture

Come riferiscono i canali ufficiali del club, il tecnico del Cesena Wlliam Viali è intervenuto telefonicamente nel corso della trasmissione Pianeta Bianconero, per raccontare come all’interno dello spogliatoio è stata vissuta l’evoluzione dell’emergenza creata dal Coronavirus. “Il sentimento è cambiato nel tempo. Nella prima settimana di stop la quotidianità non è cambiata di molto, anzi abbiamo cercato di cogliere l’aspetto positivo lavorando sulla cura di alcuni particolari. Da ieri la sensazione era diversa e per la prima volta ho visto qualche calciatore preoccupato e non tanto per la propria salute ma per il timore di mettere a rischio quella di qualche familiare. Così la situazione diventa insostenibile e non è più possibile parlare di calcio in maniera serena”.

Conclude poi: “Abbiamo davanti a noi una sosta lunga e, insieme allo staff, stiamo programmando la maniera per arrivare in una condizione psicofisica ideale per affrontare una gara di campionato”.