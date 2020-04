Cesena, Viali: "Tornare a giocare con tutte le componenti al loro posto, sarebbe top”

Come riferiscono i canali ufficiali del club, il mister del Cesena William Viali è intervenuto, ovviamente via Skype, a Rtv San Marino: "Vivere questa situazione mi ha fatto cambiare più volte il modo di vedere le cose e il mio pensiero di oggi non è lo stesso pensiero di un mese fa. Siamo uomini di campo e il desiderio di tornare a giocare è grande ma per farlo dovranno esserci le necessarie condizioni di sicurezza oltre a una qualità del lavoro sufficiente e all’atmosfera vera, quindi con gli stadi aperti”.

Il tecnico bianconero non è preoccupato dalla eventualità di scendere in campo in piena estate: “In questi casi bisogna essere pronti a qualsiasi possibilità. Siamo in balia di una situazione talmente incredibile che è giusto dare la disponibilità massima pur di sistemare le cose: giocare partite vere, con tutte le componenti al loro posto, sarebbe l’ideale”.