Cesena, Zebi: "Mercato imballato. Ma tanti calciatori hanno voglia di venire qui"

A margine della conferenza di addio di Giuseppe De Feudis, in casa Cesena, come riferiscono i canali ufficiali del club, è intervenuto il Ds Moreno Zebi. Che ha fatto il punto sul mercato: “E’ un mercato ancora imballato a tutti i livelli. Noi siamo in una situazione in cui, avendo pochi calciatori sotto contratto, abbiamo le mani piuttosto libere ma dipendiamo da altri club che invece, prima di sbloccare un’operazione, hanno esigenza di farne un’altra. Con le liste bloccate a ventidue tesserati, poi, bisogna pensarci bene prima di fare un passo. Posso assicurare però che tanti calciatori hanno voglia di venire qui e che noi abbiamo in mente più piani, ma prima di passare a quello B o C vogliamo essere sicuri che quello A non si possa fare. La priorità è di non consegnare al mister equivoci tattici e trovare invece gli interpreti giusti, non per forza i più bravi, all’idea che abbiamo battezzato. Ci prendiamo pertanto il tempo necessario per sbagliare il meno possibile e cercare una sintesi tra le esigenze tecniche e le possibilità finanziarie”.