Cesena, Zebi: "Voglio una squadra disposta a morire in campo"

Il neo direttore sportivo del Cesena Moreno Zebi ha parlato in conferenza stampa del suo ritorno in bianconero (dove ha giocato nel 2008/09) e dei progetti futuri: “Non credevo che fosse così vivo il ricordo dell’anno in cui giocai qui, è stata un’esperienza che è durata poco per me, ma che culminò nella promozione con una festa a cui parteciparono 10mila persone. Non ho modelli da emulare. Ho conosciuto persone di cui ho apprezzato il taglio manageriale ma allo stesso tempo mi piace personalizzare le cose e non fare un semplice copia e incolla. Voglio raggiungere risultati a livello personale ma legandoli alla crescita del club, chi fa questo lavoro non può pensare di slegare i propri successi da quelli del club. Il nostro obiettivo sarà vincere le partite per poi arrivare ai grandi obiettivi per step intermedi. Se vinceremo dieci partite non avremo fatto bene, se ne vinceremo venti, allora potremo lottare per qualcosa d’importante. Il mio compito sarà quello di creare le condizioni affinché i calciatori possano dare il meglio. - continua Zebi come si legge sul sito romagnolo – Squadra? Ci prenderemo il tempo per fare tutte le valutazioni ma i profili che individueremo saranno accomunati da certe caratteristiche che dovranno portare in campo. La nostra squadra dovrà rappresentare Cesena con senso di appartenenza e i tifosi dovranno riconoscersi e identificarsi in essa. Vorrei una squadra che abbia il coraggio di giocare le partite, sempre, ma allo stesso tempo sia umile e disposta a morire sul campo. Con la società ci siamo detti una cosa che vorremmo realizzare, individuare profili che possono diventare un patrimonio e iniziare così a creare un valore. Viali? Sono contento di aver potuto avallare la volontà di proseguire con lui, è determinato e voglioso di giocarsi un’opportunità importante”.