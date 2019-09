Cesena, Zecca: "Sarà strano affrontare la mia squadra del cuore"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

L'attaccante Giacomo Zecca del Cesena si prepara a sfidare il suo Piacenza, club della sua città dove è cresciuto e per cui fa il tifo, in uno dei tanti derby emiliano-romagnoli della stagione di Serie C. Dalle colonne del Resto del Carlino il calciatore ha parlato del rapporto coi biancorossi e delle emozioni che proverà nell’affrontarli: “A 14 anni i fratelli Gatti, che sono gli attuali presidenti, mi hanno tesserato nella loro squadra: la LibertasSpes. Dopo il fallimento del Piacenza, sono partiti dall' Eccellenza e mi sono ritrovato a fare parte di una formazione che in seguito ha acquisito il titolo diventando poi Piacenza. - continua Zecca - Credo che sabato sera ci sarà da divertirsi per chi assisterà alla gara: una grande squadra come il Piacenza opposta a un Cesena che sta benissimo e che è galvanizzato dopo aver piegato una big come la Triestina. Non vedo l'ora di sfidare i biancorossi, non per rivalsa però perché non c'è nulla da vendicare. Solo il desiderio di provare un'emozione nuova come quella di affrontare una mia ex squadra, che è anche quella per cui faccio da sempre il tifo”.