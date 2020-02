vedi letture

Cesena, Zerbin avverte i compagni: "Negli scontri diretti non possiamo più sbagliare"

Intervenuto ai microfoni di Teleromagna l’attaccante del Cesena Alessio Zerbin ha parlato del momento dei bianconeri spiegando che i margini d’errore sono ormai nulli: “Diamo la sensazione di essere più compatti mentre la ricerca del possesso palla e la voglia di fare la partita rappresentavano la nostra identità e l’abbiamo conservata. Non so qual è il motivo dei pochi punti in casa. - continua Zerbin come riporta Tuttoc.com - È vero che ultimamente, tra Carpi, Padova e Vicenza, abbiamo affrontato squadre davanti a noi in classifica, ma ora che arrivano gli scontri diretti non si può più sbagliare".