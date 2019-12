Continuano i colpi di scena nella trattativa per la cessione dell’Avellino. Dopo la decisione di Claudio Mauriello e Gianandrea De Cesare di non dimettersi e il ritiro dalla trattativa di Luigi Izzo adesso, secondo quanto riporta Radio Punto Nuovo, anche Aniello Martone - dg in pectore – avrebbe deciso di abbandonare la cordata. Ora in corsa resta solo Nicola Circelli che però potrebbe defilarsi nelle prossime ore visto che appare difficile che possa andare avanti da solo nell’acquisizione del club irpino.