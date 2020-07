Cessione Siena, il gruppo armeno incontra i soci di minoranza

Giorni caldi in casa Siena. Il club sembra in mano alla cordata italiana guidata dall'ex direttore della Viterbese Diego Foresti ma il gruppo armeno è deciso a non mollare fino alla fine. Secondo quanto riportato da sienaclubfedelissimi.it, lo stesso gruppo ha incontrato nella giornata di oggi i soci di minoranza del club bianconero per provare un nuovo assalto.