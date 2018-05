CFA: ridotta la penalizzazioni al Matera

Fonte: figc

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La 2ª Sezione della Corte Federale D’Appello ha respinto i ricorsi del Gavorrano (Girone A di Serie C) e del Piacenza (Girone A di Serie C), sanzionate lo scorso 2 maggio dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni CO.VI.SO.C, confermando la penalizzazione di 2 punti in classifica per entrambi i club.

La Corte ha parzialmente accolto il ricorso del Matera (Girone C di Serie C) ed è stata ridotta da 10 a 6 punti la penalizzazione in classifica.

Sono stati accolti inoltre i ricorsi del Procuratore Federale e sono state sanzionate con 2 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva il Pro Piacenza (Girone A di Serie C) e il Santarcangelo (Girone B di Serie C).