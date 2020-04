Charpentier: "Non so se resterò o meno ad Avellino, se ne occupa il mio agente"

Ai microfoni di tuttoavellino.it, ha parlato l'attaccante dell'Avellino Gabriel Charpentier. 17 presenze tra campionato e Coppa Italia, sei reti realizzate e poi un brutto infortunio: "La riabilitazione al ginocchio procede bene, il recupero procede secondo i tempi. La mattina e il pomeriggio mi sottopongo a sedute di riabilitazione con il preparatore atletico. La sera, quando non sono troppo stanco, mi rilasso giocando alla Play-Station. Poi mi piace cucinare, non è il mio forte, ma mi riesce abbastanza bene. Il mio piatto preferito è una ricetta africana, si chiama yassa (un piatto speziato preparato con cipolle e pollame marinato o pesce marinato, ndr)".

Sul suo futuro: "Non so ancora se resterò ad Avellino oppure no, di questo se ne occupa il mio agente Amadou Konté. So che è stato contattato da diverse società e sta valutando le proposte. Ad Avellino sono riuscito a dimostrare solo il 50% delle mie qualità, perché sono stato tagliato fuori dall’infortunio al ginocchio. Il mio primo obiettivo è riprendere a giocare, facendomi trovare pronto per il prossimo campionato e tornare più forte di prima".