Chiacchio sull'Avellino: "Stop mercato? Nessun problema di legittimità"

Dopo l'esposto in Procura contro l'attuale dirigenza dell'Avellino e la risposta di Izzo affidata ai Tribunali, a Radio Punto Nuovo è intervenuto l'avvocato Edoardo Chiacchio per spiegare meglio i termini della questione che in prima persona sta seguendo: "Abbiamo due procedimenti che saranno trattati nei prossimi dieci giorni, un deferimento per delle dichiarazioni a carico di mister Capuano e un deferimento per contestate inadempienze amministrativi a carico della precedente società. Giovedì 16 Capuano sarà convocato mentre il giovedì successivo tocca a Mauriello. Capuano non mi aveva inviato comunicazione di termine delle indagini il che rende difficile la mia difesa, vediamo che si può fare ma al massimo rischia un'ammenda e una squalifica.

Per quanto riguarda l'esposto in Procura su presunte illegittimità di firma che blocca attualmente il mercato, se l'Avellino oggi esiste ancora è perché qualcuno ha pagato il 16 dicembre calciatori, tesserati, ritenute Irpef e contributi Inps, quindi non credo ci siano problemi di legittimità. È stato adeguato il contratto di Capuano e del suo secondo, vuol dire che le operazioni poste in essere sono state ratificate e legittimate tanto più che l'Avellino non è stato deferito. Oltre ai pagamenti i soggetti legittimati devono dichiarare di aver ottemperato a questi obblighi, la dichiarazioni è decisiva più del pagamento, e anche quell'atto è stato legittimato. Non so per quale motivo il mercato sia stato bloccato. Ho assistito anche Circelli nell'audizione e gli atti sono secretati, non posso dire nulla però posso confermare che è stata depositata una corposa documentazione, esaustiva, di cui la Procura Federale non aveva cognizione perché gli inquirenti affermavano di non avere buona parte di quei documenti. Per questo siamo ottimisti, ma non posso rispondere per quel che concerne le domande poste a Circelli".