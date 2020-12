Chievo-Empoli, formazioni ufficiali: sorprese in avanti per i locali, a centrocampo nei toscani

Big match di giornata per il 13^ turno di B, con ChievoVerona ed Empoli che si affronteranno alle 14:00.

Per l'occasione il tecnico di casa Aglietti preferisce il tandem Fabbro-De Luca in avanti a posto di Margiotta e Djordevic, con Garritano e Ciciretti ad agire sugli esterni di centrocampo, mentre per gli ospiti, Dionisi si affida nuovamente a Parisi preferito a Cambiaso, intanto che a centrocampo, nonostante il rientro di Ricci, sono confermati Zurkowski e Haas. Sulla trequarti, Moreo vince il ballottaggio con Bajrami.

Le formazioni ufficiali:

CHIEVO VERONA (4-4-2): Semper; Mogos, Leverbe, Gigliotti, Renzetti; Garritano, Obi, Palmiero, Ciciretti; Fabbro, De Luca

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Casale, Romagnoli, Nikolaou, Parisi; Zurkowski, Stulac, Haas; Moreo; Mancuso, La Mantia.