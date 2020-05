Chilese, presidente dell'Arzignano e socio del Vicenza. "Forte legame fra i due club"

Nella Serie C attuale, quella alla ricerca di capire se sarà possibile o meno riprendere a giocare, Lino Chilese riveste un doppio ruolo. Da una parte è presidente dell’Arzignano Valchiampo, club approdato nel professionismo la scorsa estate, mentre dall’altra è socio di Renzo Rosso nel Vicenza che attende il pronunciamento del Consiglio Federale per festeggiare la promozione in Serie B. “Al Vicenza auguro la serie B intanto e poi, come nel progetto della famiglia Rosso, che possa arrivare in A, un passo alla volta - racconta al Corriere del Veneto -. Noi stavamo lottando con i denti e le unghie per restare in Lega Pro, ci piacerebbe continuare a vivere una bellissima avventura che si è interrotta. È stato entusiasmante, non pensavo di vivere queste emozioni”.

Sguardo anche al futuro per i due club: “Obiettivi? Rafforzare il rapporto già buonissimo che c’è con il Vicenza, per diventare la società di riferimento nella valorizzazione dei giovani. Tanti club di serie C hanno una stretta collaborazione con sodalizi di A e B, noi potremmo esserlo per il Vicenza”.