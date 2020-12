Cianci: "Sogno la maglia del Bari. Ma ora voglio risollevare il Potenza con i miei gol"

L’attaccante del Potenza Pietro Cianci è uno dei grandi protagonisti della Serie C dove è già andato in doppia cifra nonostante la squadra ancora non riesca a decollare. Intervistato da La Repubblica il calciatore ha parlato del proprio momento, di quello della squadra e del sogno di vestire la maglia del Bari: “Il mio rammarico è che le mie reti abbiano portato pochi punti alla squadra e il mio obiettivo è quello di contribuire alla risalita del Potenza con i miei gol. Qui mi hanno fatto sentire importante, i compagni mi chiedono di aiutarli a vincere e il presidente Caiata mi riempie di elogi. Inoltre, da qualche settimana, lavoro con un tecnico bravissimo come Capuano. - conclude Cianci - Vorrei indossare la maglia del Bari un giorno o l'altro. Se ne era parlato nella scorsa sessione di mercato, ma non si è fatto più nulla. Non dovesse realizzarsi, immagino un tridente con mio cugino Nicola Bellomo e il mio amico Nicola Strambelli. Con loro ai fianchi sarebbe una pacchia".