Ciao Davide. La serie C rende omaggio al capitano viola

La giornata di ieri resterà per sempre nella memoria di tutti. Al Franchi i tifosi della Fiorentina hanno dato l'ultimo, toccante, saluto a Davide Astori. Un silenzio assordante ha accompagno le squadre in campo, i 35.000 mila del Franchi hanno voluto esserci nonostante il maltempo. Al minuto numero 13 la partita si è fermata per un minuto per salutare, ancora una volta, Davide Astori. Atmosfera da brividi al Franchi, ma tutto il mondo del calcio ha voluto ricordare lo sfortunatissimo capitano della Fiorentina.

Momenti toccanti in tutti i campi di serie C, dove prima delle gare è stato rispettato il minuto di silenzio per Astori.

La Casertana, poco prima di scendere in campo, ha voluto mandare il suo personaggio al compianto capitano dei gigliati: "Pronti a scendere in campo. Anche oggi le maglie rossoblu saranno lì nella mischia. Ma il nostro pensiero va sempre a te.#DavideAstori13"

"Ciao Davide", ha scritto la Juve Stabia, mentre anche la gara fra Reggina e Monopoli si è fermata al minuto numero 13 in segno di rispetto per Davide Astori.

Ciao Davide pic.twitter.com/FnK1BW2FmA — SS Juve Stabia (@ssjuvestabiaspa) 11 marzo 2018

Minuto 13, si ferma il gioco per onorare la scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori#RGIMON 0-0 #REGGINAMONOPOLI #SerieC — S.S. Monopoli 1966 (@MonopoliCalcio) 11 marzo 2018

"Minuto di raccoglimento per il grande Davide Astori esempio di correttezza e lealtà fuori e dentro il terreno di gioco. Rip in pace capitano !", il messaggio del Gavorrano su Twitter.

Anche i tifosi hanno voluto omaggiare il capitano viola, sia quelli del Pisa che dell'Albinoleffe, che hanno voluto salutare un bergamasco doc come Astori.

Ecco come l'Arena Garibaldi ha ricordato Davide Astori.

Rip Capitano!@acffiorentina #Astori pic.twitter.com/hSxBNx6A6O — Pisa Sporting Club (@PisaSC) 10 marzo 2018

Chiudiamo con due, bellissime, iniziative. Tutti i capitani delle formazioni giovanili della Pistoiese sono scesi in campo con la maglia numero 13.

Il capitano della Reggina Ivan Castiglia ha indossato una maglia speciale con la scritta “Ciao Davide 13” sotto il logo ufficiale del Club.

Al termine della gara, la maglia del capitano amaranto è stata messa all’asta e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.