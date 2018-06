Ciccone: "A Carrara anno stupendo. Deluso dal pres"

Fonte: TuttoC.com

Dopo un anno ricco di soddisfazioni, con l'accesso ai playoff e l'eliminazione solo al secondo turno del Girone A contro la Viterbese, Michele Ciccone ha cessato la sua collaborazione con la Carrarese: non è stato infatti rinnovato il rapporto tra l'oramai ex direttore sportivo e la società toscana. Ciccone ha quindi inteso salutare la piazza attraverso i microfoni di TuttoC.com: "Ho trascorso un anno straordinario, con un gruppo di ragazzi straordinari. E' stata un'annata bellissima, caratterizzata da tante soddisfazioni. Il Girone A è stata una delle sorprese più belle del campionato. Colgo l'occasione per ringraziare una tifoseria straordinaria: hanno dimostrato passione, fede e attaccamento ai colori della Carrarese. E' stato un anno favoloso sia per loro sia per noi dirigenti tutti. Volevo ringraziare in primis Silvio Baldini, grande allenatore ma soprattutto grande uomo e l'amico Gianluca Berti: tra di noi c'è stato rispetto, coesione, sintonia ed amicizia. Credo che noi due abbiamo portato avanti un ottimo lavoro, in grande accordo. Volevo ringraziare anche lo staff tecnico, i magazzinieri, i fisioterapisti, il custode, il team manager e i dirigenti tutti, tra cui Santi e Dell'Amico. L'unica persona che mi ha deluso sotto l'aspetto umano e del rispetto è stato il signor Manrico Gemignani: il presidente non si è degnato di ringraziarmi, neppure con un messaggio o una telefonata, per il lavoro e i sacrifici svolti nell'arco dell'anno". L'ultima parola Ciccone la spende ancora una volta per la tifoseria: "Voglio ribadire il mio saluto finale alla piazza e ai suoi supporters caldi e stupendi".