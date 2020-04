Ciotola: "Niente mi stimolava come un campionato in Serie C con l’Avellino"

Dalle colonne de Il Mattino - ed. Avellino, è tornato a parlare l'ex Avellino Nicola Ciotola. Un contenzioso ancora aperto con il club, che gli deve il versamento di un ingente arretrato della stagione 2018-2019 (quasi 4000 euro), ma nonostante questo l'affetto per la piazza irpina rimane vivo nel classe '84: "Avevo ricevuto alcune proposte ma nessuna mi stimolava quanto un campionato in Serie C con l’Avellino. Ho atteso e lasciato passare alcuni treni, poi a fine luglio il direttore Di Somma mi ha comunicato che non rientravo nei piani della società. Ho apprezzato la sincerità e accettato la decisione. Avellino è stata una palestra di vita, e sono cresciuto sia come calciatore che come uomo. Quando mi ha chiamato Musa, sono partito il giorno stesso della telefonata, non ho mai pensato “ma chi me lo ha fatto fare?”. Vero, all’inizio c’erano tanti provini, tutti volti nuovi. Eravamo partiti in ritardo e lo sapevamo, ma Musa aveva fatto un ottimo lavoro in pochi giorni, costruendo una squadra competitiva per la serie D".