Citrigno frena: "Non sono interessato a rilevare la Reggina"

Fonte: TuttoC.com

Notizie non proprio positive per la Reggina, con l’imprenditore cosentino Alfredo Citrigno che, ai microfoni di tuttoreggina.com, racconta la sua verità circa gli incontro con l'attuale proprietà del club, la famiglia Praticò:

“Tengo a sottolineare che il sottoscritto è stato chiamato per un incontro con i Praticò e insieme siamo stati pure dal sindaco Falcomatà. Tutto circoscritto, però, alla mia attività imprenditoriale e di un eventuale investimento a Reggio Calabria. Tantomeno il sindaco nella discussione mi abbia detto di “prendermi” la massima espressione calcistica della città. Non sono interessato ad entrare in società nè come socio, nè a rilevare l’intero pacchetto di maggioranza e i Praticò lo sanno”.