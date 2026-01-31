Cittadella, Gorini alla vigilia dell’AlbinoLeffe: "Troppe assenze, ma serve reagire subito"

Alla vigilia della sfida contro l’AlbinoLeffe, il tecnico del Cittadella Edoardo Gorini ha fatto il punto dopo la rifinitura, partendo da una situazione infortuni che continua a incidere sulle scelte. “Non ci sarà Vita, che non ha recuperato. Salvi ha una lesione all’inserzione del deltoide e resterà fuori tra le tre settimane e un mese. Cecchetto è ancora in riabilitazione, Gatti ha un’infiammazione al pube e Buino una contrattura al soleo: anche loro non saranno disponibili. Redolfi si allena da un paio di settimane con antidolorifici per un problema al tendine rotuleo: questo è il quadro”.

Gorini ha poi analizzato il momento della squadra, reduce da risultati deludenti nonostante alcune buone prove: “Nel girone di ritorno eravamo partiti bene, poi con l’Alcione non abbiamo giocato bene. Con la Pergolettese fino all’85’ stavamo facendo una buona gara, avanti 3-1, poi due gol subiti e pareggio. A Vicenza sono stati più bravi. In queste partite abbiamo lasciato per strada parecchio”.

Il tecnico granata ha escluso contraccolpi psicologici, ma ha chiesto una reazione immediata: “Un risultato così lascia scorie, è normale, ma dobbiamo pensare solo a reagire. Serve lavorare anche a livello mentale per prepararci bene alla partita”.

Sulla gara di Vicenza, Gorini ha sottolineato errori decisivi: “Nel primo tempo abbiamo sofferto sulle rimesse laterali, poi sul corner del rigore c’è un’ingenuità: la palla stava uscendo e una spinta la rimette in gioco. Al 45’ un rinvio corto ci costa un gol: stavamo andando al riposo sullo 0-0 e abbiamo compromesso la partita”.

Infine, il tema dell’atteggiamento: “Siamo mancati in concentrazione e cattiveria. Nei pochi minuti in cui abbiamo avuto predominio territoriale non siamo riusciti a sfondare. Con la Pergolettese abbiamo pensato di averla vinta, ma le partite si chiudono solo se non molli mai. È quello lo spirito che dobbiamo ritrovare”.