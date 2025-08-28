Ufficiale Colpo in attacco per il Lumezzane: arriva Donnarumma. È in prestito secco dalla Ternana

Colpo in attacco per il Lumezzane, che concretizza la trattativa che stava portando avanti da giorni, e di cui avevamo parlato: Alfredo Donnarumma è un nuovo giocatore rossoblù, e arriva in Lombardia in prestito dalla Ternana.

Ecco il comunicato del club:

"FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Alfredo Donnarumma in prestito secco dalla Ternana Calcio.

Punta centrale classe 1990 natio di Torre Annunziata cresciuto nel Settore Giovanile del Catania vive la sua prima esperienza in prima squadra in prestito dalla società etnea nella stagione 2010/11 con la maglia del Gubbio dove disputa ventitrè presenze nella stagione che porta la società umbra in serie B segnando cinque reti. Nel gennaio 2012 si trasferisce alla Virtus Lanciano dove colleziona dieci presenze senza andare a rete, nel campionato successivo nuovo prestito al Como sempre in serie C dove gioca trenta partite segnando quattordici reti di cui tre segnate all’esordio contro il San Marino; il Cittadella lo preleva in comproprietà nell’estate del 2013 e con la maglia granata sono tre reti in venti presenze nella sua prima stagione in Serie B. Viene ceduto a fine campionato al Pescara che lo cede in prestito al Teramo in serie C dove in coppia con Lapadula è protagonista di una stagione ricca di reti, ventidue in trentacinque presenze che gli valgono il titolo di capocannoniere, culminata con la promozione in Serie B degli abruzzesi poi annullata per calcioscommesse. Si trasferisce alla Salernitana in serie B dove con tredici reti contribuisce alla salvezza dei campani tramite i playout. Lascia la Salernitana al termine della seconda stagione con un totale di sessantasette presenze e diciotto marcature per trasferirsi all’Empoli dove conquista subito la promozione in Serie A mettendo a referto ventitré reti; arriva così la chiamata del Brescia per una nuova stagione che lo vede protagonista con nuova promozione in Serie A, a fine torneo saranno venticinque reti e novo titolo di capocannoniere. All’esordio in Serie A con le rondinelle il 25 agosto 2019 segna su rigore la rete della vittoria contro il Cagliari, a fine stagione saranno sette reti segnate nonostante l’interruzione per la pandemia Covid con retrocessione in Serie B. La stagione 20/21 è l’ultima con la maglia del Brescia che lascia dopo ottantasette presenze e trentanove reti segnate, si trasferisce alla Ternana dove mette a segno quattordici reti il primo anno e uno il seguente passando poi in prestito al Catanzaro dove segna due reti in venti presenze. Nell’ultima stagione sfiora la B con la Ternana perdendo nella finale playoff con il Pescara".

Fanno poi seguito le parole del Direttore Sportivo Simone Pesce, riprese ai canali ufficiali del club: “Donnarumma è un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, porta alla squadra grandissima esperienza e tanto carisma andando a comporre un reparto di prime punte importante con il giovane Caccavo e Monachello che presto tornerà a disposizione. Ha voluto fortemente Lumezzane è questo è stato un fattore decisivo ed un segnale importante anche per tutto l’ambiente”.