Come a scuola: rimandati a settembre. Ancora caos tra B e C

Non si placa il fermento che si è creato intorno al campionato di Serie B dopo la scelta di Fabbricini, commissario FIGC, di accorciare il format del campionato a 19 squadre e bloccare i ripescaggi. Una Serie B che vedrà concludersi oggi il mercato, e domani prendere il via, e una Serie C alla finestra, in attesa di quello che potrebbe essere.

Nella calda giornata di ieri, il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI ha respinto la richiesta avanzata della Ternana circa la sospensione in via cautelare l’avvio della stagione cadetta. Nel testo del decreto si legge che le motivazioni della ricorrente presentano profili di rilievo, che saranno valutati nel giudizio di merito, il prossimo 7 settembre. Quando, ricorda sempre il CONI, si potrebbe anche arrivare all’ordine di integrare il campionato Cadetto, ripristinando le 22 formazioni presenti fino alla passata stagione.

Provvedimento che altererebbe non solo gli equilibri della seconda serie italiana, ma anche della Serie C, che si troverebbe a dover colmare i posti vacanti, tre, probabilmente andando ad attingere dalla Serie D: ma sarebbe un'opzione fattibile? Probabilmente no, perché in D si sarebbero già iniziati i campionati, e rimane quindi più logica la soluzione di una riduzione del numero di Squadre di Serie C: il presidente Gravina, ancora una volta, dovrebbe accettare inerme una decisione indipendente dalla sua volontà, considerando che lo stesso numero uno della Lega Pro sta auspicando da tempo un ritorno delle 60 squadre in terza serie (56, per questa stagione). Un senso a tutto ciò, comunque, Gravina lo ha dato: aspettare a far partire i campionato della sua Lega, fintanto che non sarà fatta chiarezza.