Como, allarme Covid-19. Si punta al rinvio con l'Olbia. In dubbio anche la gara con la Pro Sesto

Si profila una nuova richiesta di rinvio da parte del Como a causa delle positività al Covid-19 in seno al collettivo lariano. A riportare la notizia è la Provincia di Como che parla di una richiesta ancora non formalmente inoltrata per la gara contro l’Olbia del prossimo weekend. Discorso diverso per il turno infrasettimanale dell’11 novembre contro la Pro Sesto. Molto dipenderà dal ciclo di tamponi previsti all’inizio della prossima settimana.