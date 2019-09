© foto di Armando Serpe

Dopo lo 0-0 contro l'Arezzo il tecnico del Como Marco Banchini guarda positivo sottolineando come "sia mancato solo il gol alla sua squadra". "Quando domini e non segni, poi gli avversari cominciano a perdere tempo, a fare di tutto per difendersi e conquistare un punto. - ha spiegato il tecnico lariano come riporta La Provincia - Siamo stati bravi a tenere palla e a tenerli lontani dalla porta. Dovevamo sbloccare la partita nel primo tempo, poi ci abbiamo provato con l’impeto. Ho visto il Como dominare, con un gol nella prima parte ci saremmo messi sui binari giusti, un po’ come era successo contro Pergolettese e Gozzano. Diciamo che, in partite come queste, servirebbe anche qualche gol su palla inattiva o qualche soluzione alternativa".