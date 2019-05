Como, Banchini: "Tornare in C una grande soddisfazione"

© foto di Armando Serpe

Marco Banchini, allenatore del Como, neopromosso in Lega Pro su MC Sport 'Live Show':

Che valore ha la promozione tra i professionisti?

"È stato una sorpresa festeggiare in casa a una giornata dalla fine. Abbiamo fatto un campionato straordinario insieme al Mantova che è stato un grande avversario. È stato un percorso duro e difficile, faccio i complimenti ai ragazzi perchè sono stati loro i protagonisti. L'ambiente di Como ha vissuto palcoscenici importanti, qui ci ha segnato Maradona. Ho accettato la Serie D con grande entusiasmo perché è una società gloriosa".

L'obiettivo del prossimo anno del Como?

"Vedremo cosa succederà. La società è appena cambiata, non c'è ancora niente di definitivo. Il doppio salto l'hanno fatto diversi club ma è sempre difficilissimo. In quest'ambiente c'è la possibilità di fare veramente tutto. Noi dovremo iniziare con l'umiltà giusta"

La tua carriera da calciatore è finita presto, ma non tutti i mali vengono per nuocere visti i risultati in panchina...

"Alla terza operazione ho detto basta. Mi sono ritrovato in Eccellenza a 31 anni, poi sono andato all'estero e sono tornato in Italia. Ho preferito fare due anni di gavetta, come a Siena, prima di iniziare il mio percorso da solo. È una grande soddisfazione tornare tra i protagonisti. L'allenatore italiano all'estero? Siamo sempre ben voluti, il profilo del tecnico italiano ha un certo appeal fuori dal nostro paese".

Hai lavorato con Emiliano Bigica?

"Sì, sono stato con lui 4 anni. Lo stimo molto, è un ottimo allenatore che ha appena vinto la Coppa Italia Primavera con la Fiorentina. Gli auguro di arrivare in alto".