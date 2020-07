Como, convezione di dodici anni per lo stadio. Il club realizzerà il manto in sintetico

Passi in avanti per il Como, sempre più deciso a investire nelle infrastrutture. Come riferisce il club, questa mattina è stato raggiunto l'accordo con il Comune per la sottoscrizione di una convenzione della durata di 12 anni, resa possibile dall'impegno della stessa società lariana circa la realizzazione (a spese proprie) del terreno di gioco in sintetico.

Riportiamo di seguito la nota:

"Stamattina nella sala consiliare del Comune si è svolto un incontro tra il sindaco Mario Landriscina, gli assessori Marco Galli, Francesco Pettignano e Marco Butti, i dirigenti Rossana Tosetti e Andrea Pozzi, e il CEO del Como 1907, Michael Gandler, con il gruppo di lavoro della società.

Si è giunti alla condivisione di intenti e di un percorso che prevede come primo punto la sottoscrizione di una convenzione della durata di 12 anni. Quest’ultima sarà possibile grazie all’impegno del Como 1907 di progettare, finanziare e realizzare in toto il terreno di gioco in erba sintetica. Questo accordo preliminare dimostra la fiducia reciproca e la voglia di lavorare insieme tra il Comune e il Como 1907.

Nonostante i tempi ristretti e il rischio concreto che il campo in erba sintetica non sia pronto per le prime partite del campionato, Como 1907 e Comune si impegnano a rendere l’iter realizzativo più snello e rapido possibile".