Como, Corda fiducioso: "Noi ripescati in Serie C all'80%"

Ninni Corda, collaboratore tecnico del Como, si sbilancia dalle colonne de La Provincia: "Entro il 5 luglio, comunque più o meno quella data, le cose saranno già del tutto chiare in merito a chi si iscrive o no alla C. Probabilità di essere ripescati? Oggi dico 80%, ma potrei dire anche qualcosa in più. La volontà societaria è chiarissima, il resto non dipende da noi, ma siamo fiduciosi. Chiaramente se faremo la C non si potrà subito costruire una squadra per vincere, ci vorrà un progetto triennale e una prima stagione di assestamento. Nell'altra ipotesi, chiaramente, sarà una squadra di vertice".