© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Como vuole ripartire da alcuni punti fermi che hanno permesso il ritorno in Serie C del club lariano: secondo quanto raccolto da TuttoC.com filtra parecchio ottimismo riguardo la posizione del mediano Silvano Raggio Garibaldi (classe 1989). Giunto lo scorso novembre in riva al Lario, con 21 presenze e 2 reti segnate, il giocatore e il Como sono abbastanza vicini alla conclusione della trattativa per il prolungamento del contratto.