Como, Ghirelli scrive a Gandler: "Grazie per il vostro spirito di lealtà. Fate bene al Paese"

vedi letture

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha mandato un messaggio al numero uno del Como Michael Gandler per ringraziarlo dell'impegno mostrato nell'organizzare la trasferta di Lucca di quest'oggi nonostante il rinvio dovuto al caso di positività riscontrato nel gruppo squadra dei toscani:

"Carissimo Michael, voglio ringraziare te, i tuoi tesserati per lo spirito di lealtà sportiva che avete dato giocando a Lucca e sobbarcandovi sacrifici nell’interesse generale della Serie C e del calcio italiano. Questo va ascritto tutto a merito vostro e ti ringrazio perché hai consentito di mostrare il volto del calcio che fa bene al Paese. Non viviamo un momento facile, anzi siamo scossi nelle fondamenta e solo dandoci una mano possiamo uscirne meglio e, forse, anche prima. Il calcio che avete dimostrato di amare e’ quello che esalta i valori più grandi. Scusa dei disagi che ho creato a te e a tutta la squadra. Oggi, io sono felice di poter essere il presidente pro tempore della Serie C. Un grande abbraccio".