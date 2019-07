Como, H'Maidat: "Piazza bellissima, non vedo l'ora di iniziare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ismail H’Maidat, nuovo centrocampista del Como, si è presentato così ai microfoni del sito ufficiale del club lombardo: “Sono contento di ripartire e tornare a giocare, non vedo l’ora di iniziare. Como è una piazza bellissima, con una società con grande storia. Voglio prima di tutto ringraziare la società, il direttore e il Mister per la fiducia che mi hanno dato. Ora tocca a me, voglio ripagarla sul campo, dando tutto me stesso”.