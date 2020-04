Como. il più bel gol della proprietà indonesiana: 125mila euro all'ospedale Sant'Anna

Spazio anche al Como e all'aiuto concreto della società in questo momento difficile per l'Italia e la Lombardia in particolare su Tuttosport. “Il più bel gol del Como indonesiano”, titola il quotidiano torinese. “I tifosi hanno rinunciato al rimborso della quota abbinamenti per aiutare concretamente il nosocomio. - si legge ancora – Donati 125mila euro all'Ospedale Sant'Anna. E nonostante il blocco della C, la famiglia Hartono non taglia gli stipendi”.