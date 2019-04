Como in C, l'ex ad: "Ricostruita la struttura, ma la piazza non ci voleva"

Roberto Felleca, ex ad del Como, parla così ai microfoni di TuttoC.com della promozione raggiunta ieri dai lariani, che tornano in C: "E' stata una giornata sorprendente, eravamo pronti a un finale di stagione come quello dello scorso anno perché nessuno si aspettava il pareggio del Mantova, una formazione davvero eccellente, ma il nostro miracolo sportivo si è concretizzato con una giornata di anticipo. Quando abbiamo preso il Como dal fallimento qua c'era solo la storia del club, noi abbiamo ricostruito prima di tutto una struttura degna di chiamarsi Como, poi tutto il resto: quest'anno abbiamo consolidato il lavoro dell'anno scorso, quando solo un punto ci aveva separato dalla capolista Gozzano".

Tornando indietro, visto anche poi come è andata, cederebbe di nuovo il club?

"Non ragiono con i se e con i ma, quando prendo una decisione la porto avanti. La piazza non ci voleva, a novembre presi questa decisione e quando è stato trovato un valido gruppo acquirenti ho mosso i miei passi. Certo, mi dispiace aver lasciato, ma ora guardo avanti".