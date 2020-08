Como, l'obiettivo di Banchini: "Voglio una squadra che domini l'avversario"

Dopo la prima amichevole, il tecnico del Como Marco Banchini ha parlato ai canali ufficiale del club: "Quando vai in ritiro riparte tutto da zero però i ragazzi si sono comportati già in precedenza da professionisti e si sono fatti trovare pronti dopo il lockdown. Il mio obiettivo sarà quello di avere una squadra che dominerà l'avversario, che si proietterà sempre in avanti, lavorando sulla costruzione da dietro. Arrigoni? Tommaso è un giocatore che ho cercato, insieme al direttore. Siamo molto felici di averlo, può interpretare in maniera dinamica molti ruoli all'interno del centrocampo. E' un giocatore di sostanza e di geometrie, è partito in maniera silenziosa ma è già in confidenza con i ragazzi".