Como, Ludi: "In questo momento non è ipotizzabile una Serie B a 40 squadre"

Il direttore sportivo del Como Carloalberto Ludi in un'intervista rilasciata a Tuttoc.com ha parlato dell'ipotesi di un cambio di format di Serie B e Serie C con la prima che sarebbe divisa in due gironi da 20 squadre l'una: “Dal mio punto di vista analizzare e discutere quella che il presidente Ghirelli ha definito una fake news, non fa altro che creare confusione e allontanarci dalla priorità che rimane la gestione del presente e quindi dello stato di emergenza. In un momento in cui c’è bisogno di fare squadra è inutile rischiare di prendere posizioni contrastanti, rispetto ad uno scenario che ad oggi non è ipotizzabile. Se poi questa proposta passerà sul tavolo del consiglio direttivo e verrà proposta in assemblea avrà senso prenderla in esame, ma fino ad allora è bene concentrarsi sul definire il prima possibile gli scenari che riguardano il finale di questa stagione e la gestione delle relative criticità, siano esse sportive, burocratiche, finanziarie o organizzative”.