© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il neo direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla nuova piazza appena promossa in Serie C: “Sono felice di iniziare questa avventura in una piazza importantissima, con grande storia e tradizione. Ho colto al volo questa opportunità che considero molto stimolante dal punto di vista professionale visto anche il progetto della nuova società che ho trovato veramente entusiasmante. - continua Ludi come si legge sul sito del club – Dobbiamo ripartire anche da un settore giovanile solido e radicato nel territorio, com’è sempre stato qui a Como, e che abbia un legame forte con la prima squadra”.