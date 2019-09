© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Secondo quanto riportato da La Provincia di Como la Questura di Como è in allerta in vista della sfida di domenica fra i lariani e il Monza, gara considerata ad alto rischio soprattutto in vista dell'arrivo di circa 400 supporter biancorossi sulle rive del lago. La Questura per questo ha preso tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dell'evento.