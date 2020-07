Como, non solo Balotelli. Per l'attacco si segue Alessandro Cesarini

Oltre a Mario Balotelli, coi cui agenti è stato aperto un dialogo, il Como starebbe pensando anche a un altro profilo per potenziare l’attacco. Si tratta del fantasista Alessandro Cesarini, classe ‘89, attualmente in forza alla Robur Siena. Il club, secondo quanto riferito da Tuttoc.com, avrebbe già avviato i primi contatti con il Mago per portarlo in riva al lago.