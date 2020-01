© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Il Como, visto il possibile addio di Luca Miracoli, è alla caccia di un attaccante che possa sostituirlo e avrebbe messo nel mirino Riccardo Martignago del Teramo. Il club lombardo, come rivela Tuttoc.com, in giornata proverà a chiudere per il prestito dell’attaccante classe ‘91 in modo da poter liberare l’ex Varese. In lizza per Martignago restano Alessandria e Feralpisalò, con l’Arzignano che invece appare tagliato fuori dalla corsa.