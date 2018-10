Comunicato Pisa: "Se motivazioni Entella valide, si rinvii intero girone A"

Fonte: http://pisachannel.tv/

Il Pisa Sporting Club prende atto del comunicato ufficiale pubblicato in data odierna dalla società Virtus Entella nel quale si chiede al Presidente Gravina e alla F.I.G.C. il rinvio della gara Virtus Entella-Pisa regolarmente programmata per domenica 4 novembre (ore 16.30) a dopo il pronunciamento del TAR previsto per martedì 6 novembre.

Il Pisa Sporting Club auspica che il Presidente Gabriele Gravina, qualora ritenga valide le motivazioni addotte dalla società Virtus Entella, proceda al rinvio dell’intero programma di gare del girone A del prossimo weekend in modo da garantire, almeno per un turno, la piena regolarità dei campionati nel rispetto del principio della parità competitiva.