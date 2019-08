Con la firma al Teramo si chiude la telenovela Martignago

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Una lunga estate quella vissuta dallo svincolato Riccardo Martignago, definitivamente esploso la scorsa stagione con la maglia dell'Albissola, formazione che ha trascinato alla salvezza ma che poi non si è iscritta al campionato di Serie C 2019-2020. A livello personale, un terzo nella classifica marcatori di quello che è stato il Girone A, dove, con 14 reti, è arrivato dietro solo a Tavano della Carrarese e Gliozzi della Robur Siena, poi la voglia di riconfermarsi, magari proprio con la maglia dei ceramisti, con i quali aveva ancora un anno di contratto, che hanno però intrapreso altre strade. E quindi un futuro da scrivere.

Gli infiniti rumors di mercato - L'associare un nome a troppe squadre, modello "lista della spesa", non è mai produttivo, ma è normale che un profilo di questo genere, con l'esperienza che i suoi 28 anni gli danno, facesse decisamente gola da svincolato. In C sondaggi da parte di Arezzo, Carrarese, Modena, Monza, Teramo, Ternana e Catania, in B osservazioni speciali da parte di Livorno, Perugia, Spezia ed Entella. Non solo, sembrava si fosse aggiunto in extremis persino il Palermo in Serie D.

Ieri la scelta - Il tempo iniziava a stringere, soprattutto perché il periodo di ritiro per le varie compagini è sostanzialmente ultimato, e perdere quasi un mese con la squadra rischia di essere inizialmente controproducente. Ma alla fine la scelta è arrivata, ed è stata l'ambizioso Teramo. Rosa ricostruita, mister Tedino alla guida: adesso non resta che riconfermarsi, e far parlare il campo.