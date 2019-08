CONI, il comunicato sul rinvio dell'udienza relativa all'Audace Cerignola

Fonte: coni.it

Il Collegio di Garanzia - Sezione per le controversie in tema di ammissione/iscrizione ai Campionati professionistici, presieduta dal Presidente Raffaele Squitieri, all’esito dell’udienza tenutasi in data odierna e con riferimento al giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2019, presentato, in data 27 luglio 2019, dalla società S.S. Audace Cerignola S.R.L. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) per l’annullamento del provvedimento emesso dal Presidente Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 37/A del 25 luglio 2019, nonché di tutti gli atti presupposti e connessi al gravato provvedimento, con precipuo riguardo alla nota del Presidente della Lega Pro del e Sportivo - Organizzativi della FIGC del e comunicazioni della Lega Pro e della FIGC in essa richiamate, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente, in rapporto all'oggetto dell'odierno contendere, nonché degli atti conseguenti, tra cui, in particolare, il Calendario del Campionato di Serie C pubblicato con C.U. n. 57/L del 25 luglio 2019:

preso atto dell’istanza, formulata in udienza dalle parti sopra indicate, di riunione delle controversie pendenti iscritte al R.G. ricorsi n. 64/2019 e n. 66/2019 (successivo ricorso del Cerignola avverso il provvedimento di ratifica, da parte del Consiglio Federale, della delibera impugnata col ricorso iscritto al R.G. 64/2019);

preso atto che la Lega Pro, presente in udienza, si è associata alla richiesta di riunione;

ritenuta opportuna la trattazione congiunta dei procedimenti iscritti al R.G. ricorsi n. 64/2019 e n. 66/2019, HA RINVIATO per il proseguo della discussione al 5 agosto 2019, a partire dalle 11.30, disponendo che nella stessa data sia discusso anche il procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 66/2019.