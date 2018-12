Coni, Sezioni Unite: il 18 gennaio si discute ricorso Entella e Lega B

© foto di Antonio Vitiello

Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha stabilito la data della prossima sessione di udienze a Sezioni Unite, che si celebrerà il 18 gennaio 2019, a partire dalle ore 12.00.

In calendario spiccano

> ricorso presentato dalla società Virtus Entella S.r.l. avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 043/CFA del 5 novembre 2018, che ha respinto il reclamo interposto dalla società ricorrente avverso la declaratoria di non doversi procedere nei confronti della società AC Cesena, pronunciata dal Tribunale Federale con provvedimento di cui al C.U. n. 16/TFN del 17 settembre 2018, a seguito dell’intervenuto fallimento del Cesena e della conseguente revoca dell’affiliazione in data 30 agosto u.s.;

> ricorso presentato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), pubblicata con il C.U. n. 043/CFA del 5 novembre 2018, che ha respinto il reclamo interposto dalla società Virtus Entella s.r.l. avverso la decisione del Tribunale Federale, con provvedimento di cui al C.U. n. 16/TFN del 17 settembre 2018, recante la declaratoria di non doversi procedere nei confronti della società AC Cesena, a seguito dell’intervenuto fallimento del Cesena e della conseguente revoca dell’affiliazione in data 30 agosto u.s..