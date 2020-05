Continuano ad aumentare le pretendenti a Pergreffi. Il difensore offerto al Padova

Non solo Lecco, Pro Sesto e Modena. Per l'esperto difensore Antonio Pergreffi, ormai ex del Piacenza, non mancano le pretendenti in Serie C. Secondo quanto riferito da Padovagoal.it il giocatore classe '88 sarebbe stato offerto anche al club biancoscudato nelle scorse ore.