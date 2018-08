Coppa Italia 2018/2019, i provvedimenti del giudice sportivo

Fonte: Ufficio Stampa Lega Pro

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 27 Agosto 2018 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 26 AGOSTO 2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

ALLENATORI

AMMONIZIONE

Moutinho Cheu Ricardo Jose (Rieti) per proteste (espulso).

Pires Barbosa Nuno Joao (Rieti) per proteste (espulso, allenatore in seconda).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

Acampora Piersilvio (Paganese) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

Palma Giuseppe (Rieti) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

Acquadro Alberto (A.J.Fano)

I AMMONIZIONE

Gargiulo Juan Pablo (Albissola)

Delvino Fabio Fernando (Bisceglie)

Raucci Ferdinando (Bisceglie)

Risolo Andrea (Bisceglie)

Fella Giuseppe (Cavese)

Rolando Eugio Mattia (Gozzano)

Rolfini Alex (Gozzano)

Secondo Riccardo (Gozzano)

Gori Alessandro (Paganese)

Colombo Riccardo (Pro Patria)

Galli Leonardo (Pro Patria)

Molnar Ivo (Pro Patria)

Kean Dosse Giovanni (Rieti)

Paparelli Riccardo (Rieti)

Soares Dabo Tomas (Rieti)

Variola Guido (Rimini)

Di Renzo Luca (Teramo)

Ranieri Roberto (Teramo)