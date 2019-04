Coppa Italia, l'andata è Monza-Viterbese. Entrambe le finali in diretta Rai

Fonte: TuttoC.com

© foto di Fabrizio Pozzi

Si giocherà mercoledì 24 aprile e mercoledì 8 maggio, la doppia finale di Coppa Italia Serie C tra Monza e Viterbese, che vedrà la gara di andata giocarsi al "Brianteo".

Come da comunicato della Lega Pro, "Qualora risultasse parità nelle reti segnate si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità si disputeranno due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno.

Qualora nel corso dei due tempi supplementari le squadre avessero segnato lo stesso numero di reti, quelle segnate dalla squadra ospite avranno valore doppio. Qualora le squadre non avessero segnato alcuna rete, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore":

Gara di Andata - MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019

MONZA – VITERBESE CASTRENSE Diretta Raisport Ore 18.00

Gara di Ritorno - MERCOLEDI’ 8 MAGGIO 2019

VITERBESE CASTRENSE - MONZA Diretta Raisport Ore 17.45