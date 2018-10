Coppa Italia Serie C 2018/2019: le gare del primo turno

© foto di Fabrizio Pozzi

Prenderà il via questo pomeriggio, il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2018-2019, che si concluderà poi il 24 ottobre, e prevederà una gara secca con eventuali tempi supplementari e rigori in caso di parità e perdurata parità.

Questo il tabellone delle gare:

MARTEDI’ 9 OTTOBRE

Ore 15:00

Catanzaro – Rende [sedicesimi di finale: Catania]

Siracusa – Sicula Leonzio [sedicesimi di finale: Trapani]

Ore 21:00

Casertana – Juve Stabia [sedicesimi di finale: Potenza]

MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE

Ore 15:00

Giana Erminio - AlbinoLeffe [sedicesimi di finale: Piacenza]

Ore 18:30

Imolese – Pistoiese [sedicesimi di finale: Lucchese]

Sambenedettese – A.J. Fano [sedicesimi di finale: Teramo]

Ore 20:30

Alessandria – Albissola [sedicesimi di finale: Pro Vercelli]

Feralpisalò – Virtusvecomp Verona [sedicesimi di finale: SudTirol]

MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE

Ore 19:30

L.R. Vicenza – Triestina [sedicesimi di finale: Pordenone]