Coppa Italia Serie C, a rischio il match tra Potenza e Catania?

© foto di Federico De Luca

Si dovrebbe giocare oggi alle 15:00 il match tra Potenza e Catania, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C: gara secca, eliminazione diretta.

Ma il match è ora a rischio, per le recenti vicende che hanno colpito il club siciliano. Nella giornata di ieri, l'Ad rossazzurro Pietro Lo Monaco, che ha fatto sapere di lasciare il club, ha lanciato pesanti accuse contro la tifoseria e questa mattina, mentre raggiungeva la squadra in terra lucana - come riportato dal Catania in una nota ufficiale - ha subito un'aggressione da parte di ultras catanesi a bordo della nave traghetto che li portava a Potenza; atto che segue a uno striscione intimidatorio esposto in città nella giornata di ieri.

Nel comunicato, si legge che "conseguentemente, la squadra rientra a Catania": situazione che lascia presagire che gli uomini di mister Lucarelli non si presenteranno al "Viviani". Dove sarà invece obbligato a presentarsi il Potenza, salvo diverse indicazioni da parte degli organi ufficiali.

Chiaramente, si applicheranno le norme sportive. Se dopo 45' dall'ora stabilita per l'inizio del match (le 15:00, lo ricordiamo) una delle due formazioni non si presenterà sul rettangolo verde, ci sarà per la stessa la sconfitta a tavolino per 3-0. Situazione, questa, che spedirebbe il Potenza dritto ai quarti di finale.

Ma cose diverse da previsioni, ipotesi, è ora difficile farle. Certezze non si hanno.